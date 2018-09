O rosto simpático que recebe utentes do Hospital de Santarém há 23 anos

Quando leio algumas destas histórias e quando as pessoas envolvidas trabalham para o Estado fico contente pelo destaque dado a pessoas que se dizem sentir realizadas por poderem ajudar o próximo e aborrecido pelo sistema injusto que vigora em termos laborais na função pública, fruto do nivelamento imposto ao longo de anos pelos sindicatos.

Esta pessoa ganha o mesmo que algumas outras que em vez de ajudarem o próximo, que é para isso que são pagas, andam a lixar o próximo há tantas décadas como ela, criando problemas, desinteressando-se do trabalho e inventando problemas, sempre impunemente, graças a certos sindicalistas que impedem avaliações de trabalhadores a sério e diferenciações salariais baseadas no mérito. Muitos deles até são os primeiros a dar o exemplo ao passarem a vida longe dos locais de trabalho e do trabalho para que foram contratados, dedicando-se a fazer sindicalismo político.

Jorge Francisco Nunes