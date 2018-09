Urinou no autocarro devido a problema da próstata e foi enxovalhado publicamente

Senhora presidente da Junta de Freguesia da Raposa: Em verdade, em verdade lhe digo, que não havia necessidade de meter a mijadela que o ex-presidente do Rancho Folclórico fez nas escadas no autocarro, no Facebook. É verdade que o nome do urinador não foi mencionado mas sendo a senhora aí da aldeia, sabe muito bem que toda a gente sabe de tudo e que, por isso mesmo, foi fácil ficar a saber-se quem ele era.

Poderia a dona autarca ter puxado as orelhas ao motorista por não parar quando o senhor ficou à rasquinha. E poderia dar uma ralhete ao rancho por ter feito da casa de banho do autocarro , guarda roupa de actuações. Optou por cascar no cidadão que sofre da próstata, ou seja, na vítima de uma doença grave que afecta alguns homens a partir de uma certa idade. É a tal coisa de que tanto se fala...em casos destes bater sempre no mais fraco.

Velhos tempos em que aí na Raposa, os rapazes faziam concursos voltados contra uma parede a ver quem mijava mais alto. Ou a ver quem mijava mais longe. Era um desporto masculino mas imagino que houvesse um correspondente feminino. A senhora é demasiado jovem para ter conhecimento destas práticas culturais!!!

É verdade que não se pode andar a urinar nas escadas de autocarros e muito menos de autocarros autárquicos. Mas levar o caso ao tribunal das redes sociais é altamente desproporcional e injusto. A culpa é de uma sacana de uma próstata e é ela que deve se castigada. Ilibe-se o réu...se faz favor. E condene-se a próstata...à gilhotina!!! Vive la Révolution!!!

Rui Ricardo