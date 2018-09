Avaria causa falhas no abastecimento de água em Santo Estêvão

Uma avaria na bomba de captação principal junto ao reservatório de água que serve Santo Estêvão, concelho de Benavente, provocou no dia 31 de Agosto “constrangimentos e falhas” no abastecimento àquela localidade. Em comunicado, a empresa intermunicipal Águas do Ribatejo (AR) afirmou que a necessidade de substituir o equipamento obrigou à interrupção no sistema de abastecimento. A empresa providenciou um sistema alternativo de abastecimento a partir do reservatório da Pouca Roupa, para abastecer a zona baixa da aldeia, “onde estão os clientes mais sensíveis (centro de dia, equipamentos públicos, cafés, restaurantes, cabeleireiros)”.