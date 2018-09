Ângela Varino, de 15 anos

Ângela Varino, de 15 anos, natural da freguesia de Aveiras de Cima, vai representar o município de Azambuja na eleição da Rainha das Vindimas de Portugal, que este ano tem lugar no sábado, 8 de Setembro, pelas 21h00, no Pavilhão Municipal de Alenquer. Ângela foi eleita Rainha das Vindimas do Concelho de Azambuja 2018 em espectáculo realizado no dia 23 de Junho, em Alcoentre, como documenta a foto.