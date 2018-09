Os atletas António Almeida e Marketa Martins

Os atletas António Almeida e Marketa Martins, ambos da Casa do Benfica em Abrantes, foram os vencedores do trail longo, do Torres Novas Night Trail, que decorreu em Torres Novas, na noite de 1 de Setembro. O torrejano Luís Cancela, do Núcleo Sportinguista em Torres Novas, e Lina Marques, do CLAC do Entroncamento/Onda Trilhos, venceram o trail curto.