Ana Alves é a nova Miss Frimor

Ana Alves é o nome da nova Miss Frimor 2018, eleita na noite de domingo, 2 de Setembro, numa gala que encerrou mais uma edição da Frimor – Feira Nacional da Cebola, em Rio Maior. A jovem fica com a responsabilidade de representar esse município no concurso “Miss Rainha das Vindimas”, evento de carácter nacional que vai decorrer no próximo sábado, em Alenquer. Helena Henriques foi eleita Primeira Dama de Honor e Mariana Catarino foi a Segunda Dama de Honor. Ana Alves venceu ainda o prémio Miss Fotogenia e Maria Constantino o de Miss Simpatia.