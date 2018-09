Antena Livre e Jornal de Abrantes mudam de dono

Câmara de Abrantes financia anualmente os dois projectos com cerca de 26 mil euros.

O engenheiro Luís Ablú Dias, 46 anos, adquiriu a empresa Media On - Comunicação Social ao Grupo Lena, assumindo a gestão do Jornal de Abrantes e da Rádio Antena Livre, para evitar que esses órgãos de comunicação social fossem parar às mãos de uma igreja e também “por amor à terra” segundo afirmou. Um amor que no entanto é apoiado pela Câmara de Abrantes que financia regularmente a rádio e o jornal.

O engenheiro de gestão industrial na empresa Portugen Energia, que vai gerir a rádio e o jornal em part-time, depois do horário laboral, diz que não vai acabar com a edição em papel do jornal, pelo facto de este ter 118 anos de existência. O novo dono do jornal e da rádio não fala para já do rumo que quer dar aos órgãos de comunicação de Abrantes, dizendo que novos projectos só serão apesentados no próximo ano.

Luís Ablú Dias conta para já com uma folga financeira que lhe é proporcionada pela câmara, no âmbito de acordos que já tinham sido estabelecidos anteriormente pela presidente do município, Maria do Céu Albuquerque. O município, no âmbito do protocolo de financiamento com a câmara, dá anualmente 11.232 euros para a RAL e 14.400 euros para o Jornal de Abrantes, o que perfaz 25.632 euros, ou seja 2.136 euros mensais.

A Rádio Antena Livre está a emitir desde 1981. O Jornal de Abrantes é um publicação mensal, gratuita, alimentado em parte pela Escola Superior de Tecnologia de Abrantes.

A Media On era detida pelo grupo Lena, através da Lena Comunicação SGPS, S.A. que tinha 75% do capital. O restante estava na posse do dono do grupo Lena, António Barroca Rodrigues.