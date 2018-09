Apresentação de livro e do projecto “Por este Rio Acima” em Torres Novas

O livro Rio Tejo, da autoria de Carmona Rodrigues, é apresentado a 13 de Setembro, pelas 18h00, na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas. No mesmo evento é também explicado o projecto 343 do Orçamento Participativo Portugal, designado “Por este Rio Acima”, que tem como proponente o torrejano Rui Silva Pires.

O livro Rio Tejo, uma edição CTT, aborda o curso do rio e os seus cerca de mil quilómetros desde Espanha até desaguar no Atlântico. Na apresentação da obra o autor fará também uma sessão de autógrafos dos livros adquiridos. António Carmona Rodrigues, ex-ministro das Obras Públicas e ex-presidente da Câmara de Lisboa, é docente e profissional em Engenharia Civil, ramo de Hidráulica e colaborou em diversos trabalhos de hidráulica, ambiente e recursos hídricos, tanto em Portugal como no estrangeiro.

O projecto “Por este Rio Acima” abrange toda a bacia hidrográfica do Tejo, incluindo o rio Almonda, e foi proposto por Rui Silva Pires, um cidadão preocupado com o estado do “rio grande”, como lhe chama. “Por este Rio Acima” pretende fazer uma identificação do estado das nascentes dos afluentes do Tejo e de aldeias próximas que tenham sofrido considerável despovoamento desde final do século passado. Pretende ainda trazer artes e cultura da foz e do estuário do rio Tejo, preferencialmente por pessoas com raízes nesses territórios.