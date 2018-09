Assaltaram Liga dos Amigos do Hospital de Vila Franca de Xira

Ladrões abriram um buraco numa parede para entrarem nas instalações

Os bens roubados da sede da Liga dos Amigos do Hospital Vila Franca de Xira ainda não foram encontrados e as autoridades continuam à procura dos suspeitos. As instalações foram assaltadas durante o período de férias e a situação só agora foi detectada. Os ladrões levaram um computador, duas máquinas de café, aparelhagem de som e medalhas do espólio da liga, entre outros materiais em ferro fundido.

Os assaltantes, para entrarem no espaço, abriram à marretada um buraco com cerca de 70 centímetros de diâmetro, na parede que divide a sede do antigo Hospital Reynaldo dos Santos, propriedade da Santa Casa da Misericórdia. O facto de a zona carecer de vigilância nocturna e de o edifício do hospital estar abandonado facilitou a vida aos assaltantes.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência. Profírio Silva, presidente da Liga, não tem esperança de vir a recuperar os bens roubados e fala em ambiente de “insegurança” junto às instalações da Liga. O dirigente refere que são vistas pessoas a entrarem e a saírem constantemente do edifício do antigo hospital.