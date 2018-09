Autarca de Mação contesta “discriminação” nos apoios dos incêndios

Mação vai receber ajudas para 60% dos prejuízos contra os 100% de outros municípios. Presidente do município pondera avançar com acção judicial contra o Estado por considerar que o seu concelho está a ser discriminado relativamente a outros.

O presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela (PSD), diz estar “estupefacto” com a definição da distribuição de apoios aos municípios afectados pelos incêndios de 2017, tendo assegurado estar “a ponderar avançar com uma acção judicial” contra o Estado português. O autarca não se “conforma” com a “discriminação” dos apoios concedidos ao município de Mação, que teve a maior área ardida em 2017 (28 mil hectares) e prejuízos contabilizados de 2,7 milhões de euros. Mação vai receber ajudas para 60% dos prejuízos contra os 100% de outros municípios onde também se registaram incêndios florestais.

O autarca disse ainda ter ficado “estupefacto” por o regulamento nacional para utilização dos 50,6 milhões de euros do Fundo de Solidariedade (FS) da União Europeia (UE) contemplar não apenas os municípios afectados, mas também instituições do Estado, como a GNR ou a Protecção Civil, uma decisão que, defende, “viola o espírito deste fundo” atribuído pela União Europeia.

Segundo o jornal I de segunda-feira, os 50,6 milhões de euros atribuídos pelo Fundo de Solidariedade da UE só chegarão aos concelhos ardidos em Outubro, e metade da verba vai ficar no Estado, isto porque o Governo terá decidido atribuir 26,5 milhões de euros a candidaturas provenientes de instituições como a GNR, a Autoridade Nacional de Protecção Civil ou o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.

Instado a comentar esta notícia e a confirmação de que Mação só receberá apoios de 60% do montante dos prejuízos, Vasco Estrela disse: “Esta decisão, semelhante a muitas outras, concretizam a discriminação de que temos sido alvo e reforçam a pertinência da interposição de uma acção judicial contra o Estado português para evitar que as verbas sejam distribuídas desta forma. É isso que estamos a ponderar e é nisso que estamos a trabalhar”, assegurou.