Câmara do Cartaxo vai controlar estacionamento subterrâneo da cidade

Autarquia vai contratar uma empresa para garantir a gestão do parque

A Câmara do Cartaxo vai contratar uma empresa para fazer a gestão do parque de estacionamento subterrâneo da cidade e também a sua segurança. O presidente do município, Pedro Magalhães Ribeiro (PS), explicou a O MIRANTE que o parque de estacionamento não vai ser concessionado e que a receita vai reverter para o município. “Na prática, a câmara municipal vai pagar a uma empresa, estamos a contratar recursos humanos para fazerem este serviço de gestão”, esclareceu, acrescentando que o parque de estacionamento subterrâneo estará a funcionar até ao final deste ano.

O assunto levantou críticas por parte da oposição em sessão camarária com o vereador Jorge Gaspar (PSD) a dizer que o processo do parque de estacionamento foi delegado no presidente da câmara com o voto contra dos vereadores da oposição, no início do mandato. “Este é um exemplo de presidencialismo levado ao extremo. Estamos a tomar conhecimento de nada. Como é que num assunto tão relevante como o parque de estacionamento do Cartaxo, um procedimento adjudicatório resulta de directivas verbais de um presidente que pode decidir sozinho sobre esta matéria e que nos dá conhecimento de uma mão cheia de nada e outra completamente vazia”, criticou Jorge Gaspar, que não obteve resposta por parte do presidente uma vez que este não esteve presente por motivos de saúde.

O vice-presidente da câmara, Fernando Amorim (PS), explicou que a verba inscrita para o parque de estacionamento no Orçamento de 2018 é de 45 mil euros, valor pelo qual vai ser lançado o caderno de encargos. “São quatro funcionários, a dez mil euros cada um, com ordenados e encargos”, justificou.

Conforme O MIRANTE noticiou (ver edição 25 Janeiro 2018) a Câmara do Cartaxo vai ser a responsável pela gestão do estacionamento tarifado à superfície e também do parque de estacionamento subterrâneo junto ao edifício dos paços do concelho. Além disso, face ao que já esteve previsto, vão ser menos ruas abrangidas pelo estacionamento pago e o número de lugares tarifados também será bastante menor.

Moradores não pagam

Os residentes nas áreas de estacionamento limitado e tarifado vão poder estacionar sem qualquer limite de tempo e em qualquer lugar livre. Além disso, vão ser disponibilizados dísticos para identificação das viaturas de residentes a pedido destes. Pedro Ribeiro garantiu que o actual projecto de regulamento é “muito diferente” da proposta que existia no mandato anterior em “três pontos essenciais”. Com o projecto proposto em 2011 seriam tarifadas 14 áreas, quase todas as ruas centrais do Cartaxo, com cerca de 620 lugares de estacionamento a serem pagos pelos utilizadores e o estacionamento seria entregue a privados.