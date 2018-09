Concurso para rearborização de Santarém novamente sem interessados

O concurso público lançado este ano pela Câmara de Santarém com vista à reaborização de algumas zonas da cidade de Santarém não contou novamente com empresas interessadas, tal como já tinha acontecido com o procedimento aberto no Verão de 2017. A informação foi dada pelo presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), durante a última reunião do executivo.

O concurso público que visa a rearborização do planalto citadino, no âmbito do Plano de Rearborização do Planalto de Santarém - Centro Histórico, contempla as seguintes zonas: Jardim Portas do Sol; Largo da Alcáçova e Av. 5 de Outubro; Rua Luís de Camões e Largo Mem Ramires; Largo Cândido dos Reis; Jardim da Liberdade e frente do Mercado Municipal; Cruzamento da EN114 com a Av. Gago Coutinho e Sacadura Cabral; Praça Egas Moniz - S. Bento; Ruas de S. Bento, D. Maria II e Dr. Barros e Cunha - S. Bento, Rua Maria Inês Schaller Dias - S. Bento e Largo dos Capuchos.

“Com o lançamento deste concurso a autarquia pretende beneficiar a qualidade, imagem e vivência destes espaços, melhorar as ligações funcionais e formais, os acessos pedonais e seleccionar as espécies mais indicadas para cada espaço, atendendo às árvores preexistentes”, dizia o município em nota de imprensa aquando do lançamento do primeiro concurso.