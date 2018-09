Debate sobre o processo criativo em Santarém

“O Processo Criativo na Arte” é o mote para uma mesa redonda com artistas plásticos que vai decorrer na quinta-feira, 6 de Setembro, às 21h30, no Palácio Landal, em Santarém, no âmbito da exposição colectiva In.Artes.

Uma oportunidade também para apreciar obras de 22 artistas e colocar questões aos autores. A exposição está em exibição no Palácio Landal até 21 de Setembro, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00.