Eleições no Conservatório de Música de Santarém a 14 de Setembro

Concorrem duas listas e o processo tem envolvido alguma polémica

As eleições para os órgãos sociais do Conservatório de Música de Santarém realizam-se no dia 14 de Setembro, sexta-feira, das 15h30 às 21h30, na sede dessa entidade sita na Rua Miguel Bombarda, em Santarém.

Pela primeira vez em muitos anos concorrem duas listas. Beatriz Martinho, que preside ao Conservatório há cerca de 25 anos, candidata-se a mais um mandato e escolheu para lema da sua candidatura “Lista Segura”, defendendo “quatro princípios centrais: competência, rigor, confiança e verticalidade”.

Nuno Martins, professor de saxofone no Conservatório de Música de Santarém, lidera uma lista que afirma querer “democratizar e construir uma nova visão para o Conservatório, sustentada numa maior participação e envolvimento dos sócios, pais, alunos e professores”.

O processo eleitoral não tem sido pacífico. As eleições chegaram a estar marcadas para 20 de Julho mas acabaram por não se realizar, tendo os órgãos cessantes deliberado o seu adiamento para 14 de Setembro. Uma deliberação do Conselho Fiscal do Conservatório suspendeu o processo e reafirmou a validade do caderno eleitoral, o que foi contestado pela lista liderada por Nuno Martins.

Podem participar no processo eleitoral todos os cooperadores com capacidade eleitoral em vigor, de acordo com os estatutos. O caderno eleitoral está disponível para consulta na Secretaria do Conservatório. O exercício do direito de voto pode ser realizado pessoalmente, por correspondência ou por representação.