Esfaqueada seis vezes em frente ao filho bebé

Suspeito será o ex-companheiro da vítima e pai da criança de nove meses. A brutalidade do ataque chocou os moradores do bairro do Bom Retiro, em Vila Franca de Xira. Mulher está internada no hospital da cidade, livre de perigo.

Iolanda Santos, a mulher de 34 anos que foi esfaqueada com seis facadas no tórax, na manhã de 29 de Agosto, no bairro do Bom Retiro, em Vila Franca de Xira. Segundo a PJ confirmou a O MIRANTE, o ex-companheiro da vítima está indiciado do crime de tentativa de homicídio. O motivo do crime estará relacionado com “divergências de regulação do poder paternal” do filho de nove meses.

Segundo testemunhas que ouviram os gritos da mulher e acorreram ao local, Iolanda estaria a colocar o filho de nove meses dentro do carro quando foi atacada e ainda terá conseguido dizer que foi o ex-companheiro que a agrediu. A vítima está livre de perigo e continua internada no hospital.

A maioria das pessoas com quem

O MIRANTE falou apenas conseguiu ver a vítima já ensanguentada e no chão mas, segundo informações de várias testemunhas, há quem ainda tenha conseguido ver um homem em fuga e quem, algum tempo antes do ataque, tenha estranhado a presença de um homem encostado a um muro em frente ao prédio onde reside Iolanda.

O filho da vítima foi assistido por populares. Entre eles estava Teresa Paula que diz que ficou tão nervosa com o que presenciou que, quando pensa no assunto, fica arrepiada e que no dia da agressão não conseguiu ir trabalhar. Teresa Paula dirigiu-se à criança para se certificar de que esta estava bem e conta que “felizmente o menino não se apercebeu do que tinha acontecido à mãe” e que foi logo entregue a familiares.

O ex-companheiro de Iolanda que, segundo informações de fonte próxima da vítima, teria pedido transferência no trabalho para o Algarve há alguns meses, mas que é de Alverca do Ribatejo, já teria vindo várias vezes a Vila Franca de Xira para ameaçar a ex-companheira.

As autoridades e os meios de socorro acederam rapidamente ao local, onde assistiram a vítima, que foi transportada para o Hospital Vila Franca de Xira onde recebeu cuidados médicos.