Feira Medieval em Virtudes

O lugar de Virtudes, na freguesia de Aveiras de Baixo, concelho de Azambuja, realiza a tradicional Feira Medieval nos dias 8 e 9 de Setembro. O programa arranca, no sábado, às 16h00, com a abertura das bancas de artesanato e venda de petiscos, doces e licores tradicionais, frutas, compotas, artigos decorativos, entre outros. A animação engloba combates medievais, malabarismo, momentos musicais com a banda medieval e Fakir, e com a chegada de D. Duarte e comitiva. Às 21h00 decorre a celebração da missa, seguida de procissão, acompanhada pela Banda Medieval. O segundo dia começa às 15h00, novamente com o mercado medieval e também com diversas actividades de animação.