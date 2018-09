Freguesia de Praia do Ribatejo celebra 91 anos

A Junta de Freguesia de Praia do Ribatejo, em Vila Nova da Barquinha, comemora o 91.º aniversário a 9 de Setembro. Na mesma data é inaugurada a exposição “A Primeira Guerra Mundial... A história por contar”, no Museu Etnográfico de Praia do Ribatejo que ficará em exibição até 11 de Novembro de 2018. As comemorações do aniversário têm início às 10h00 com o hastear da bandeira no edifício sede da junta de freguesia, seguindo-se a leitura do discurso oficial e a saída em cortejo para o Museu Etnográfico onde é inaugurada a exposição com a participação especial do coronel Luís Albuquerque, entusiasta da história militar do país e actual director do Museu Militar de Lisboa.