Funcionário da Câmara da Chamusca ferido em acidente de caça

O funcionário da Câmara da Chamusca que ficou ferido na mão esquerda, na tarde de domingo, 2 de Setembro, num acidente de caça, já foi operado no Hospital de S. José, onde se encontra internado a recuperar. O MIRANTE apurou que o funcionário municipal, da área do Desporto, perdeu o polegar.

O funcionário do departamento do Desporto andava a caçar na zona da Chamusca quando, ao disparar, a arma rebentou, tendo ficado gravemente ferido na mão que segurava o cano, segundo contou a O MIRANTE Anabela Pereira, esposa do caçador. Gravemente ferido na mão, Mário Pereira teve o sangue frio e a coragem de deslocar-se sozinho, conduzindo o seu carro, até ao quartel dos Bombeiros Voluntários da Chamusca, onde foi assistido inicialmente. Quando estava a ser transportado para o Hospital de Santarém, de onde foi transferido para Lisboa, a ambulância parou a meio do caminho para Mário Pereira ser assistido pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santarém (VMER), que o acompanhou até às urgências.