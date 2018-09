Gala Equestre de Tomar na praça de toiros

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Praça de Toiros José Salvador vai ser palco da quarta edição da Gala Equestre de Tomar que se realiza na noite de sexta-feira, 7 de Setembro, a partir das 21h00. O evento solidário, criado pelo falecido Luís Boavida - que chegou a ser candidato à presidências da Câmara de Tomar nas últimas eleições autárquicas, mas que se viu obrigado a desistir após ser diagnosticado com um tumor no cérebro – vai beneficiar este ano a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo. Os ingressos custam cinco euros.