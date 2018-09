Habitantes do Vale do Tejo fumam e bebem menos que os do resto do país

“Perfil Regional de Saúde” foi divulgado pelas entidades de saúde. Região continua a fazer má figura nas doenças transmissíveis com os casos de Sida e Tuberculose a serem superiores à média nacional.

Em média, os habitantes da região fumam, bebem e pesam menos que os habitantes do resto do país mas em contrapartida a região tem taxas de infecção de Sida e Tuberculose superiores à média nacional. As conclusões são do “Perfil Regional de Saúde” de 2017, divulgado na última semana pela Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo, que inclui, entre outros, os agrupamentos de centros de saúde da Lezíria (Salvaterra de Magos e Cartaxo) e o agrupamento do Estuário do Tejo, que inclui os centros de saúde de Vila Franca de Xira, Azambuja, Arruda dos Vinhos e Alenquer.

De acordo com o documento, as doenças transmissíveis estão a diminuir, sobretudo a Sida e Tuberculose, mas os números continuam acima da média nacional. Os casos de Sida identificados são de 4,2 por cento (%) contra 2,6% a nível nacional. Já na Tuberculose há registo de 20,6% de incidência de casos, contra os 17,7% a nível nacional.

Mas os dados agora apresentados pela ARS também mostram números mais animadores: 9,2% das pessoas inscritas nos centros de saúde da região fumam regularmente, um valor inferior à média nacional, que se localiza nos 10,4%. Quem mais fuma são os homens. Cerca de 1% dos utentes dos centros de saúde também é alcoólico, um valor abaixo da média nacional, que se cifra nos 1,4%. Também aqui são os homens quem mais bebe.

Os dados mostram ainda que 6,2% da população destas áreas residenciais tem excesso de peso e 21% é hipertensa. A ARSLVT destaca também a prevalência de perturbações depressivas, diabetes e doenças do foro mental. As mulheres são as que apresentam maiores perturbações depressivas.

O “Perfil Regional de Saúde” é um documento formulado pelo Departamento de Saúde Pública da ARSLVT, que se assume como um Observatório Regional de Saúde Pública. É um instrumento de apoio à tomada de decisões técnicas, político/estratégicas e organizacionais. A ferramenta visa uma melhoria da saúde das populações e a redução das desigualdades em saúde.