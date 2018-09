Livro sobre ofícios tradicionais apresentado em Santarém

“Profissões, artes e ofícios tradicionais portugueses” é o título do livro da jornalista Cidália Pecegueiro que vai ser apresentado no dia 13 de Setembro, na Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém. A obra retrata trinta artes e ofícios tradicionais (alguns em vias de extinção), assim como as histórias de vida dos artesãos, entrevistados nos seus locais de trabalho, um pouco por todo o país. As fotografias são da autoria de João Mariano.