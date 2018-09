Municípios querem acabar com veículos pesados na Ponte Rainha D. Amélia

Instalação de pórticos é a solução preconizada para acabar com os abusos. Apesar do trânsito proibido a veículos com mais de 3,5 toneladas as transgressões são recorrentes e têm causado danos na travessia.

As Câmaras do Cartaxo e de Salvaterra de Magos pretendem colocar pórticos nos acessos à Ponte Rainha D. Amélia para impedir a circulação de máquinas agrícolas e veículos pesados nessa travessia sobre o Tejo que liga os dois concelhos. Apesar do trânsito estar proibido a veículos com mais de 3,5 toneladas, as transgressões e os danos causados pelos veículos de maior dimensão são constantes.

Esta é uma situação que tem preocupado tanto o presidente do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro (PS), como o de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio (PS), já que a ponte, apesar de ter sido sujeita a requalificação há apenas seis meses, já se encontra com várias guardas metálicas danificadas e o piso em muito mau estado.

“Sabemos que a GNR está atenta mas nem sempre tem meios em quantidade suficiente para poder fazer face à vigilância. Por isso, para evitarmos mais abusos, esta é uma solução”, admitiu a O MIRANTE o presidente da Câmara do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro (PS). O mesmo confirma o presidente do município de Salvaterra de Magos (PS), garantindo que os sinais de degradação que actualmente se vêem na ponte são em grande parte motivados por esses abusos. “Não vamos resolver o problema, mas vamos impedir que muitos pesados lá passem”, acredita.

Entretanto, enquanto os pórticos não são colocados, quem reside por perto e lá passa vai continuando a assistir a infracções. Filomena Marques passa todos os dias pela Ponte Rainha D. Amélia para ir para o trabalho. A residente em Almeirim adianta que já não é a primeira vez que vê guardas metálicas encostadas após terem sido cortadas por pesados. “Ainda a semana passada um agricultor passou com a sua alfaia agrícola na ponte e acabou por rebentar com algumas guardas metálicas”, conta a utilizadora da ponte, criticando a inércia das autarquias e das autoridades. “É lastimoso como a ponte se encontra”, queixa-se.

Também Elsa Vidigal partilha da mesma opinião. Para a trabalhadora de uma empresa de distribuição a placa que indica a tonelagem permitida continua a ser ignorada por muitos condutores que preferem colocar em perigo a sustentabilidade da ponte a percorrerem o percurso correcto. “Ninguém vê os carros pesados que lá passam. Depois admiram-se que a ponte seja fechada”, desabafa.

Os destroços dos danos causados nas guardas metálicas acabam por ficar por ali e há quem aproveite para os recolher e fazer mais uns cobres. Terá sido o caso de um homem surpreendido na madrugada 26 de Agosto em flagrante delito pela GNR com pedaços de metal que se aprestava para transportar na sua carrinha.