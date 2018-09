Novo presidente do Politécnico de Santarém toma posse a 10 de Setembro

O novo presidente do Instituto Politécnico de Santarém, José Mira Potes, toma posse na segunda-feira, 10 de Setembro. A cerimónia está marcada para as 15h30 e tem lugar no auditório da Escola Superior Agrária de Santarém. Na mesma sessão tomam igualmente posse como vice-presidentes Nuno Bordalo Pacheco e João Moutão.

José Mira Potes, até agora director da Escola Agrária de Santarém, foi eleito presidente do IPS em Junho passado, num sufrágio onde teve como concorrente Hélder Pereira. Vai suceder no cargo a Jorge Justino, que liderou o Politécnico de Santarém nos últimos oito anos.