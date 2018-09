Pedalada pelo ambiente em Vila Franca de Xira

Realiza-se no dia 16 de Setembro, domingo, a 11ª edição da Pedalada pelo Ambiente, uma iniciativa organizada pela Câmara de Vila Franca de Xira no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade. As inscrições podem ser formalizadas até 13 de Setembro.

A iniciativa consiste, tal como nos anos anteriores, num passeio de bicicleta entre a Castanheira do Ribatejo (com ponto de partida junto à estação de comboios) e o novo parque ribeirinho Moinhos da Póvoa e Ciclovia do Tejo, na Póvoa de Santa Iria. São perto de 20 quilómetros com o objectivo de sensibilizar para as boas práticas ambientais, sustentáveis e saudáveis.

No final do passeio haverá actividades para os mais pequenos e para os graúdos, informa o município, desde insufláveis a karts e monociclos, animação de rua e outras surpresas. A CP – Comboios de Portugal é novamente parceira da iniciativa, proporcionando uma tarifa especial (2 euros) para os bilhetes de ida e volta, mediante apresentação do comprovativo de inscrição na iniciativa, no dia do evento e nas quatro linhas da CP Lisboa. Os clientes que queiram usufruir do desconto deverão ter o cartão Viva Viagem. O utente poderá usar o comboio e transportar consigo a bicicleta.