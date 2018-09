Ponte de Santa Justa inaugurada em Setembro

A ponte de Santa Justa, no concelho de Coruche, vai ser inaugurada em meados de Setembro. Essa é a previsão do presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira (PS), um mês após a reabertura da travessia a automóveis e peões. “Falta só acertar com a presidente da Junta de Freguesia do Couço, Ortelinda Graça, para depois anunciarmos o dia”, adiantou o autarca na última reunião de câmara.

A ponte de Santa Justa reabriu no dia 29 de Julho a veículos ligeiros e pesados e peões após um ano em obras. Uma empreitada que obrigou que a autarquia pagasse mais 26.514 euros à empresa construtora devido à suspensão da obra, causada pela subida das águas do rio Sorraia.