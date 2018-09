Recolha de sangue no AKI de Santarém

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai promover uma campanha de recolha de sangue e de inscrição de potenciais dadores de medula óssea no dia 10 de Setembro na loja AKI de Santarém. No local vai estar uma unidade móvel do Instituto Português do Sangue e da Transplantação entre as 15h00 e as 20h00.