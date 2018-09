Santarém vai reparar casas de habitação social

A Câmara de Santarém pretende até 2021 requalificar todas as casas de habitação social de que é proprietária e que estejam a necessitar de obras. A informação foi dada pelo presidente do município, Ricardo Gonçalves (PSD), durante a última reunião do executivo. Actualmente está a ser elaborado um plano de intervenção, havendo garantia de comparticipação de fundos comunitários para as reparações a realizar em Alfange e na Ribeira de Santarém. Segundo números avançados pelo autarca, a Câmara Municipal de Santarém é proprietária de 312 fogos de habitação social que albergam mais de mil pessoas.