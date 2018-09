Sardoal cria Oficina do Reformado

A Oficina do Reformado de Sardoal é um serviço criado pela junta de freguesia da vila para prestar, gratuitamente, serviços de pequenas reparações domésticas ao domicílio à população com mais de 65 anos de idade, pensionistas ou reformados, com carências económicas. Podem ser solicitados trabalhos de carpintaria, electricidade, canalização, serralharia e serviços de pedreiro, que serão realizados, segundo comunicado da autarquia, por pessoal técnico competente e qualificado.

O serviço foi criado para mitigar as situações de isolamento e/ou solidão na freguesia, assim como para responder às necessidades da população reformada/pensionista ali residente, que representa mais de um quarto da população.