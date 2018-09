Idalina Roque

Administradora - MCM Limpezas & SGM Roque, 31 anos, Riachos - Torres Novas

Do que sente mais saudades? Sinto saudades do tempo em que era criança e não tinha preocupações como tenho hoje em dia.

Qual foi a melhor viagem que fez até hoje? A melhor viagem que me lembro de ter feito foi um passeio simples a Aveiro e Ílhavo. Tudo ali é muito bonito e alegre. A zona é cativante.

No Natal o que não pode faltar na sua mesa? No Natal não pode faltar o bacalhau com couves e não podem faltar as azevias de grão. Adoro a ceia de Natal.

Custa-lhe levantar de manhã para trabalhar? Não me custa levantar para ir trabalhar porque gosto daquilo que faço. E geralmente levanto-me bem cedo, por volta das seis e meia da manhã.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode? Tenho um cão e dois gatos. Gostava muito de ter um cavalo mas as minhas condições de vida não o permitem. Também gostava de ter um golfinho mas isso seria impossível. O mais que vou conseguir é ir nadar em conjunto com golfinhos num parque aquático. É um dos meus sonhos.

Qual o objecto que nunca fica em casa? A mala com o telemóvel e carteira.

Gosta de comemorar o seu aniversário? Qual o melhor presente que já recebeu? Gosto de comemorar o meu aniversário mas já gostei mais. O melhor presente que recebi na minha vida foram os meus filhos.

Tem alguma superstição ou hábito regular? O hábito mais regular que tenho é trabalhar. Trabalho desde os meus 14 anos e não me vejo a não trabalhar.

Quantas vezes muda de canal por noite quando está a ver televisão? Nenhuma vez porque quando tenho oportunidade de ver televisão adormeço logo.

Gosta de conduzir? Já soprou no balão? Gosto de conduzir e já tive dias de fazer mais de 300 quilómetros. Há meses em que faço cerca de sete mil. Com tanta viagem seria extraordinário nunca ter soprado no balão.

Costuma comprar um jornal pelo que vê na primeira página? Sim, porque é o que chama mais a atenção.

A que petisco não resiste? Não resisto a uns caracóis acompanhados com cerveja, porque é um petisco associado ao Verão.

Sabe cozinhar ou prefere apreciar a comida no prato? Gosto de cozinhar mas também gosto de comer o que outros cozinham. A minha família aprecia particularmente o meu arroz de marisco.

Quando viaja qual o meio de transporte preferido? Prefiro o carro, porque para mim é o meio de transporte mais seguro.

Costuma dar a vez a pessoas mais idosas na fila do supermercado? Sim, por uma questão de respeito pelas pessoas mais idosas.

O que punha a funcionar na sua terra que não existe? Acho que em Riachos eram necessários mais transportes públicos. Por exemplo, as camionetas do Entroncamento para Torres Novas só funcionam durante o período de aulas.

É adepta de algum clube? Qual foi a maior “loucura” que fez pelo seu clube? Sou benfiquista e sou assídua a ver os jogos.

Se lhe saísse o euromilhões qual era a primeira coisa que fazia? Se me saísse o euromilhões investia o dinheiro na construção de uma residência sénior, de preferência numa quinta, para as pessoas passarem os dias em tranquilidade, com vários serviços de acompanhamento e com passeios na quinta e na horta biológica.

Que estação do ano prefere? Da Primavera, porque gosto do tempo ameno.

Qual o seu prato preferido de bacalhau? Bacalhau com natas.

Gosta mais do campo ou da cidade? Campo, sem dúvida. Adoro o sossego e a tranquilidade que a natureza me dá.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto? Respirar fundo e aguardar para repensar sobre o assunto.