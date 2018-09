A selfie com o presidente.

O novo presidente do Politécnico de Santarém, José Mira Potes, prometeu renovação e aprofundar o relacionamento com o tecido empresarial e institucional e já está a cumprir. Na imagem, após a tomada de posse, posa para uma selfie com a vereadora da Câmara de Santarém, Inês Barroso. É verdade que Potes ainda não é um Marcelo Rebelo de Sousa em termos de popularidade, mas para início de percurso não está nada mal…