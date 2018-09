Éme de ...

Durante a entrevista a O MIRANTE que é publicada esta semana, o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros de Santarém, Diamantino Duarte, disse, numa nota à parte, que o ex-presidente da câmara, Moita Flores, estrangulou a corporação de tal maneira durante o tempo que esteve no cargo, que só não a extinguiu porque houve gente amiga que tudo fez para que tal não acontecesse e mencionou uma dívida de 221 mil euros que o actual presidente já liquidou. O dirigente disse ainda que nem gosta de pronunciar o nome do antigo autarca. O desabafo, que o Cavaleiro Andante já ouviu de muito mais gente, faz com que Moita Flores, tal como as cheias e as derrocadas, seja lembrado em Santarém...para sempre!!!