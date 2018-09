Alice Vieira e António Mota em júri de prémio literário de Linhaceira

O júri do prémio literário “A Escola”, promovido pela aldeia da Linhaceira, Tomar, integra “dois dos escritores contemporâneos mais trabalhados nas escolas”, Alice Vieira e António Mota. Em comunicado, os promotores do prémio, entregue no âmbito da celebração do centenário da escola local, afirmam que foram entregues 70 trabalhos, que serão analisados por um júri com especialistas em língua e literatura, com a preocupação de todos terem “uma ligação próxima ao objecto do concurso”.

“Foi, assim, natural a escolha de Alice Vieira e de António Mota”, refere a nota, adiantando que integram ainda o júri Cristina da Silveira Carvalho, antiga professora a trabalhar na área da revisão, e, em representação da comunidade local, Filipe Lopes, que estudou na escola da Linhaceira e tem trabalhado na promoção do livro e da leitura, e, em representação da organização, Nuno Garcia Lopes, escritor, antigo professor e há década e meia dirigente do movimento associativo de pais.