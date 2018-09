Exposição evoca Jorge Vilaça

É inaugurada no dia 14 de Setembro, pelas 18h00, no Complexo Cultural da Levada, em Tomar, a exposição de homenagem ao artista plástico Jorge Manuel Torres Vilaça “Bem aventurado Jorge – Tomar 2018”. O artista, com formação filosófica e teológica, faleceu em Novembro de 2001, e era um “pintor, poeta e visionário que recreava o mundo numa perspectiva futurista cheia de cor e magia”, lê-se em comunicado.