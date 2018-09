Festival Manobras começa em Tomar com muito mais que marionetas

Tomar acolhe o espectáculo de abertura do Manobras – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, que regressa para a 2ª edição, de 14 de Setembro a 31 de Outubro em 11 municípios associados da Artemrede (Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Pombal, Santarém, Sobral de Monte Agraço e Tomar).

O festival é composto por um total de 20 propostas, entre as quais 13 espectáculos (em teatros, nas ruas e em espaços patrimoniais), quatro oficinas, uma instalação de luz e música e duas videoinstalações criadas especificamente para equipamentos culturais de dois municípios (o Complexo da Levada, em Tomar, e o de Sobral de Monte Agraço).

Na estreia, em Tomar, há “Entremundos” pelo PIA – Projectos de Intervenção Artística (sexta, 14 Setembro, às 21h30, no centro histórico). Três outros espaços da cidade vão acolher espectáculos, são eles o Cine-teatro Paraíso, palco para: “Lobo Mau”, pela Red Cloud Teatro de Marionetas (22 de Setembro às 17h00), seguido de oficina para crianças dos 6 aos 12, às 18h00; “Guerras do alecrim e manjerona”, ópera barroca pela S.A. Marionetas e Músicos do Tejo (19 de Outubro às 21h00); “Areias”, pelo Imaginar do Gigante (20 de Outubro, às 15h00); e “Nunca”, pelo Teatro de Marionetas do Porto (26 de Outubro às 11h00).

O Mouchão, que recebe “Muita tralha pouca tralha”, de Catarina Requeijo - Formiga Atómica (a 16 de Setembro, pelas 15h00), e o Complexo Cultural da Levada, onde acontece o “No ateliê”, pelos belgas do Tof Théatre (a 6 de Outubro, às 15, 16 e 17h00), juntamente com “Levada sem fim”, uma videoinstalação criada especificamente para este espaço por António-Pedro. Ainda no Complexo Cultural da Levada acontece “Eu é que conto”, pela Fértil – Associação Cultural (a 9 de Outubro, às 11h00).

Os espectáculos de rua, assim como “Eu é que conto” e “Nunca” têm entrada livre. Os restantes custam 3 euros cada, excepto “Guerras do alecrim e manjerona” que custa 8 euros.