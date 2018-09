Rainha das Vindimas de Portugal é de Pontével

Joana Azenheira representou o município do Cartaxo na final nacional

Joana Azenheira, que representou o concelho do Cartaxo, foi eleita na noite de sábado, 8 de Setembro, Rainha das Vindimas de Portugal. A jovem de 24 anos, natural da freguesia de Pontével, licenciada em Psicologia e eleita Rainha das Vindimas do Cartaxo em 2017, conquistou a gala final, que decorreu no Pavilhão Municipal de Alenquer, onde estiveram 15 rainhas das vindimas dos municípios associados da AMPV – Associação de Municípios do Vinho.

Micaela Mota Oliveira, Rainha das Vindimas de Ponte da Barca, foi eleita Primeira Dama de Honor. A representante do Montijo, Natataliya Fedorchuk, conquistou a faixa de segunda Dama de Honor. Inês Vitorino, eleita Rainha das Vindimas de Alenquer em 2017, conquistou o prémio Fotogenia. Diana Gomes levou para Arruda dos Vinhos o prémio Simpatia.

A Rainha das Vindimas de Portugal é uma iniciativa da Associação Municípios do Vinho com organização da Cidade Europeia do Vinho 2018 - Torres Vedras/Alenquer, uma distinção que o município de Alenquer partilhou este ano com o município de Torres Vedras.