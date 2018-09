Santarém vista pelos olhos de 14 artistas de várias partes do mundo

Encontro internacional de pintores resultou numa exposição que pode ser vista no W Shopping. Durante alguns dias o centro histórico da cidade foi o cenário e a musa inspiradora para as obras de diversos autores, que se manifestaram encantados com a hospitalidade ribatejana.

Nenhum dos artistas plásticos com quem falámos durante a participação no PICTORIN - I Encontro Internacional de Artistas Plásticos, em Santarém, quis revelar o valor do quadro mais caro que vendeu, com excepção de Manuela Chatel que revelou que a obra mais cara que vendeu foi no valor de 3 mil euros e foi “há cerca de 20 anos”.

Manuela Chatel é natural de Braga, passou pelo Cartaxo e agora vive em Paris. A artista confessou a O MIRANTE que não queria vender aquela obra porque era um auto-retrato. “Era um nu de dois metros que representava o sofrimento de uma mulher que tinha cancro na mama. Eu própria vivi esse drama. Não o queria vender e por isso fui aumentando sempre o preço, mas dada a insistência do comprador, o dono de um hotel nos Açores que nunca conheci, acabei por vendê-lo”, explica.

Sobre o encontro internacional de artistas em Santarém, que trouxe à cidade autores de vários pontos do mundo, a artista plástica diz a O MIRANTE que “foi fabuloso e uma experiência enriquecedora embora cansativa, porque foi curto, mas muito intenso”. Revelou que “o encontro serviu para aprendermos uns com os outros, porque a troca de experiências é fundamental” e acrescentou que o público foi muito receptivo e interessado no trabalho dos pintores. “Fiquei surpreendida porque não estava a contar”, diz a artista que gostaria de viver na cidade ribatejana, pelo ambiente e pelas pessoas que são muito acolhedoras.

“É uma iniciativa extremamente importante porque traz os pintores para a rua, para que as pessoas tenham contacto com os artistas e com o seu trabalho”, conta o pintor João Ferreira, natural da Golegã e a residir em Santarém. “Vivo em Santarém e a cidade está cheia de coisas bonitas para pintar. A nível de imagem tem coisas fantásticas” confessa João Ferreira que não revela o valor do quadro mais valioso que vendeu. “Só lhe digo que foi um quadro sobre tauromaquia”, diz a O MIRANTE o artista que foi durante 30 anos bandarilheiro.

Foi a primeira vez que Beth Biddiss, de Inglaterra, esteve em Santarém e o que mais a marcou foram as pessoas, que considera muito agradáveis e simpáticas. “As cores e a atmosfera da cidade são diferentes daquilo que já tinha visto, é bastante diferente de Inglaterra”, conta a pintora acrescentando que o encontro serviu “principalmente para aprender mais e trocar experiências”.

Organização com balanço positivo

Da parte da organização o balanço do PIctorin foi positivo. A pintora Fernanda Narciso afirma que todos ficaram satisfeitos, tanto os artistas como o público. “Assim que os artistas chegaram começaram logo a pintar. As pessoas acharam muita graça porque os artistas chegavam às esplanadas da cidade montavam os cavaletes, sentavam-se e começavam a pintar. Na minha opinião foi uma lufada de ar fresco nas ruas do centro histórico e a prova está a vista nestas duas exposições, uma no W Shopping e a outra no Centro Cultural”, diz a artista escalabitana.

O encontro teve como tema “Como eu vi Santarém” e contou com 14 artistas. Decorreu de 1 a 10 de Setembro e as exposições com os trabalhos estão em exibição no W Shopping e no Centro Cultural Regional de Santarém até 23 se Setembro, dia, em que termina a programação do projecto de animação “Verão In. Santarém… é um Espanto!”.