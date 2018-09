Teatro de revista em Azambuja

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Centro Cultural Azambujense, em Azambuja, recebe no sábado, 22 de Setembro, pelas 21h30, a comédia “Bagunçada à Portuguesa”. O espectáculo tem como encenadora e directora artística Natalina José. Os bilhetes já se encontram à venda no bar e secretaria do Centro Cultural. Informações e reservas através dos telefones 914 000 033, 918 254 086, ou 967 821 818