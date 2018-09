Académica de Santarém começa nova época em festa

Clube vai ter equipas a competir em todos os escalões do futebol de formação e está também a apostar em novas modalidades como a ginástica e o Jiu Jitsu.

A Académica de Santarém realizou no sábado, 8 de Setembro, a festa de abertura da nova época desportiva, tendo apresentado os jogadores e equipas técnicas que vão representar o clube nos diferentes escalões do futebol de formação, em que o emblema escalabitano é uma referência a nível regional.

No convívio realizado no campo da Escola Superior Agrária de Santarém, perante uma grande moldura humana, foram também apresentados os novos órgãos sociais do clube, que desde o início de Maio tem como novo presidente da direcção Carlos Esteves.

O clube está a dinamizar a prática de novas modalidades, como a ginástica e o Jiu Jitsu, que também estiveram representados na festa. A Académica vai também criar um grupo de cheerleaders esta época, estando as inscrições abertas para as potenciais interessadas.

Nas breves palavras que proferiu, o presidente da direcção aproveitou para agradecer aos patrocinadores da última época e aos que vão colaborar na temporada que agora começa e deu a novidade da abertura de uma loja com produtos do clube junto ao campo da Escola Agrária.

Carlos Esteves pediu ainda que o complexo da Escola Agrária seja respeitado por todos, para se continuar a manter uma relação saudável com essa instituição permitindo assim que a Académica possa ali continuar e ser bem recebida. Deixou ainda um recado aos pais e encarregados de educação dos jovens atletas para que respeitem o trabalho e as opções dos treinadores e coordenadores de cada escalão, “porque o que eles fazem é em prol de um clube melhor”.