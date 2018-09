Atleta de Torres Novas vence Triatlo Vindouro

O atleta do Escola de Triatlo do Clube de Natação de Torres Novas, José Pedro Vieira, venceu na manhã de sábado, 8 de Setembro, o 2º Triatlo Vindouro que decorreu em São João da Pesqueira. O atleta venceu a prova em formato de sprint (750m/natação, 20km/ciclismo e 5km/corrida) que lhe valeu mais um apuramento para uma competição internacional em representação da selecção nacional de Triatlo em Elites.

Afonso do Canto foi outro atleta cadete em destaque pelo clube torrejano subiu ao pódio no terceiro lugar absoluto (segundo em cadetes). No sector feminino esteve presente Joana Miranda, que venceu o seu escalão de juniores e foi 6ª classificada à geral. Em masculinos participaram mais dois atletas de Torres Novas. Gonçalo Balbino foi 15º classificado (4º cadete) e Guilherme Marques 43º (6º cadete).