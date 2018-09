Corrida Colorida em Alcanena

Alcanena recebe no sábado, 15 de Setembro, uma Corrida Colorida com partida, pelas 15h30, junto ao Estádio Municipal Joaquim Maria Baptista. A iniciativa está integrada no Fórum da Juventude, organização do município que decorre nos dias 14 e 15 de Setembro. Ao longo do percurso haverá animação musical de rua, por Brass Corp., Orquestra Improvável, Hot Crazy Boy, Zumba e muita cor, num conjunto de actividades que contam com o apoio da Casa do Povo de Alcanena.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, e podem ser feitas presencialmente, no dia do evento, no local de realização da iniciativa. Há oferta de t-shirts para as primeiras 200 inscrições.