GD Samora Correia vence dérbi e arrecada Troféu Câmara Municipal de Benavente

Equipa defrontou o vizinho GD Benavente perante dezenas de adeptos das duas equipas e num ambiente de saudável rivalidade

O Grupo Desportivo de Samora Correia estreou-se na nova época contra o vizinho Grupo Desportivo de Benavente, no Troféu Câmara Municipal de Benavente. A equipa de Samora Correia joga na 1ª divisão da distrital de Santarém, um escalão acima do seu adversário, que está na 2ª distrital. Ambas querem chegar mais longe no campeonato e contam com o apoio dos seus adeptos, que viveram este jogo como um dérbi. O Samora Correia venceu por 2-0.

A bancada compôs-se com dezenas de adeptos que se deslocaram ao Campo da Murteira, em Samora Correia, para assistir ao jogo entre dois rivais de longa data. Os adeptos do GD Samora Correia, que jogava em casa, estavam em maioria, mas nem por isso os do Benavente se intimidaram a puxar pela equipa. Dar um bom pontapé de saída no campeonato e honrar a camisola, seja ela azul ou em xadrez preto e branco são anseios para os jogos da distrital que começam ainda este mês.

O objectivo para a equipa do Samora Correia, nas palavras do treinador Luís Costa, 36 anos, é a manutenção na 1ª divisão do distrital e “chegar mais alto”. Na época passada, o Samora ficou em sétimo lugar. Por sua vez, o Benavente quer chegar à 1ª divisão, escalão que é, segundo o treinador Nuno Cláudio, 48 anos, “o seu lugar natural”, pela história e dimensão do clube.

O único jogo que ditou o vencedor do Troféu Câmara Municipal de Benavente, por falta de inscrição de outras equipas do concelho, realizou-se no sábado, 8 de Setembro, com o GD Samora Correia a bater o adversário por 2-0. André Sousa e Kiko foram os autores dos golos, no dia em que o clube comemorava 43 anos.

Fernando Barradas e Francisco Pinto são presença assídua em todos os jogos do Samora Correia. Fazem parte da direcção mas é o bichinho do futebol que os leva a deslocarem-se para onde quer que a equipa vá. Ao intervalo, com a equipa a ganhar por 1-0, já festejavam no bar uma possível vitória.

“Apesar de as equipas estarem em escalões diferentes, um jogo entre o Samora e o Benavente é sempre um dérbi, quase como um Benfica-Sporting. Estamos a falar das duas melhores equipas do concelho e isso dá-nos emoção e adrenalina”, refere a

O MIRANTE, Fernando Barradas. Para Francisco Patrício, contra o “Benavente quer-se sempre ganhar”. São “dois rivais” históricos que “ao longo dos campeonatos se defrontaram várias vezes”.

Famílias e amigos enchem as bancadas

Mais ou menos amantes de futebol, a família e os amigos dos jogadores de ambas as equipas seguem-nas para todo o lado. Vibram, gritam, aplaudem, ripostam, por vezes, com linguagem menos apropriada, mas no final das partidas garantem que são todos amigos. “As mães são as piores”, diz a O MIRANTE Isabel Oliveira, 46 anos, adepta fervorosa do Samora Correia.

Também ela mãe de um jogador da equipa, Dilan Oliveira não desvia o olhar de dentro das quatro linhas e quando é para reclamar com o árbitro sabe dizer das boas. “O meu filho não gosta que eu grite, mas não consigo conter-me. Só não chamo nomes a ninguém, porque também não gostava que insultassem o meu filho”, refere.

Fátima Correia e Leonardo Grilo foram apoiar o Benavente, não por ser ali ao lado, mas porque seguem a equipa onde jogam dois filhos do casal. Fátima diz que é daquelas mães que grita para apoiar e que, mal ou bem, dá dicas durante a partida.