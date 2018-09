Maratona solidária de cycling no Bom Sucesso

Realiza-se no dia 29 de Setembro, sábado, uma maratona solidária de cycling [bicicletas estáticas] no jardim do Bom Sucesso, em Alverca. O evento é organizado pela NDM Cycles Events, um grupo de cidadãos amantes do cycling, em parceria com a Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho. O objectivo é angariar verbas para a Cercitejo, instituição sem fins lucrativos do Bom Sucesso que apoia pessoas com deficiência da região. O evento vai contar com 100 bicicletas disponíveis e oito instrutores em palco durante três horas de prova, das 17h00 às 20h00. O programa prevê também pelas 15h00 a actuação de grupos musicais e às 16h45 a actuação do coro da Cercitejo.