Vitória de Santarém aposta no muay thai

A arte marcial muay thai é a nova modalidade proporcionada pelo Vitória de Santarém, emblema que tem somado êxitos no futsal distrital. A secção arrancou no dia 12 de Setembro na nova sede do clube, situada no antigo jardim de infância do Sacapeito. O projecto é coordenado por João Pedro Cegonho, experiente praticante da modalidade.

Quem quiser obter informações mais detalhadas deve contactar o número de telefone 919134378, o e-mail vitoriacs@gmail.com ou as páginas oficiais do clube no Facebook.