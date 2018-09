Cabeleireiros Carina há seis anos ao serviço da estética em Povos, Vila Franca de Xira

Carina Santos é especialista em coloração e faz madeixas que são obras de arte

A empresa “Cabeleireiros Carina”, propriedade de Carina Santos, comemorou o seu sexto aniversário a 6 de Setembro, com uma celebração que juntou clientes e amigos.

A sócia gerente Carina Santos tem mais de 22 anos de experiência como cabeleireira e o salão “Cabeleireiros Carina” nasceu da sua decisão de se estabelecer por conta própria. A pouco e pouco o salão foi ganhando clientes e actualmente é um caso de sucesso.

O Salão Cabeleireiros Carina é um amplo espaço moderno, bem decorado e equipado, tem estacionamento gratuito em frente, evitando transtornos e despesas. Dispõe ainda de três salas que garantem a maior privacidade aos clientes. Tem horário alargado e com marcação prévia, atende noivas e convidadas mesmo aos domingos.

Presta serviços de estética com técnicas especializadas de Unhas Manicure, Pedicure, Massagens de Estética Facial e Corpo, Maquilhagem, Microblade - método eficaz para ausência de sobrancelhas - Extensão de Pestanas, Depilação a Laser - com o método de iodo que garante o desaparecimento dos pelos de forma definitiva, através das sessões recomendadas para cada caso. Tem ainda a possibilidade de realizar extensões do cabelo.

A grande especialidade da gerente Carina Santos é a coloração, usando produtos exclusivos de marca esteticamente testados, para uso exclusivamente profissional, que garantem os melhores resultados, dando aos cabelos para quem domina a colorimetria capilar, a cor e a luminosidade que cada cliente deseja, tornando as madeixas verdadeiras obras de arte na cor e estética dos cabelos das clientes.