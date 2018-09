Novo neurocirurgião nos Consultórios Médicos de Almeirim

Rui Rato é o médico especialista de neurocirurgia que está a dar consultas nos Consultórios Médicos do Jardim, em Almeirim, após a saída do seu colega, Rui Bello, por motivos de saúde. Rui Rato é também médico no Hospital de S. José em Lisboa. As consultas para esta e outras especialidades da clínica de Almeirim podem ser marcadas através dos telefones 243 593 422 ou 969 902 195. A clínica Consultórios Médicos do Jardim fica na Praça da República nº47, 1º.