A importância de ver - A visão na idade pré-escolar

O baixo rendimento em sala de aula muitas vezes está relacionado com algum problema de visão e o estudante, pais e professores nem se dão conta disso. E, quanto menor a idade desse aluno, maior é a dificuldade para identificar essa deficiência porque a criança não sabe avaliar que vê mal. Detectar e corrigir esse problema já na fase pré-escolar pode ser crucial já que é nessa faixa etária, em geral até os 10 anos, que os nossos olhos permanecem em desenvolvimento. Por isso, cabe aos pais e professores ficarem atentos aos sintomas que a criança pode apresentar. Dor de cabeça, lacrimejamento e vermelhidão nos olhos são alguns sinais de que pode ter algum problema de visão. O equilíbrio muscular também é importante ser detectado, pois em caso de exoforias e tropias a criança salta linhas na leitura tendo que ler o texto muitas vezes com o dedo.

Hipermetropia

Ao contrário da miopia, quem sofre dela tem mais dificuldades em focar imagens, quanto mais perto elas estiverem. Mas com mais do que 4-5 dioptrias de hipermetropia, a criança de tenra idade já começa a ver mal ao longe também. Também ao contrário da miopia, nas crianças a hipermetropia tem tendência a reduzir quando corrigida correctamente. Pode vir acompanhada de astigmatismo, que tem tendência a reduzir se a visão da criança for corrigida.

Miopia

É um defeito refractivo que não permite ver nitidamente ao longe – embora ao perto a criança não manifeste problemas. “Frequentemente, um olho míope tem um eixo anteroposterior maior que o normal, por isso, a imagem vai ‘focar’ à frente da retina. Este eixo tem tendência a aumentar à medida que as crianças crescem”, explica Eduardo Lopes.

Tal como a hipermetropia, vem muitas vezes acompanhada de astigmatismo (não é frequente este problema aparecer sozinho). “O olho não é uma esfera perfeita e regular, por isso tem partes mais ‘abauladas’ do que outras. Quase todos nós temos um bocadinho de astigmatismo, provocado pelo peso das pálpebras. Isso causa uma ligeira distorção das imagens. Muito típico é trocar o H pelo M, o P pelo F, o O pelo D. No caso da miopia, quando muito este astigmatismo estabiliza, ou então vai aumentando”, conclui.