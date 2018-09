Contribuir para o progresso social e económico da região

Estamos novamente em Setembro, mês que marca o início de mais um ano lectivo. A comunidade escolar do Agrupamento de Escolas de Azambuja encara este novo desafio com entusiasmo e determinação e espera contar com a colaboração de todos na construção de percursos de sucesso.

A formação académica e humana que o nosso Agrupamento oferece constitui um recurso fundamental do concelho de Azambuja que contribui para o progresso social e económico da região.

Oferecemos cursos científico-humanísticos, profissionais e de educação e formação de adultos que abrem portas para diferentes saídas profissionais.

O nosso corpo docente vai dinamizar várias actividades extracurriculares que proporcionam igualmente uma fonte de enriquecimento pessoal e cultural, como por exemplo na área do Teatro, da Robótica, das Línguas Estrangeiras e da Física e Química.

Esta oferta diversa assume papel relevante na formação de cidadãos informados, com consciência crítica e com competências que lhes permitem uma intervenção activa na sociedade actual em constante mudança.

O acesso à cultura, à informação, à sociedade digital, aos novos empregos, encontra-se estreitamente relacionado com competências individuais, resultantes de um conjunto de recursos entre os quais se destaca a escolaridade. Deste modo, o nosso Agrupamento planeia e executa as suas actividades fazendo jus à premissa: “De todos, com todos, para todos”.