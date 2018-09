A passo de caracol.

Começou esta semana em Vila Franca de Xira o primeiro julgamento de uma acção cível no âmbito do caso legionella, onde uma vítima do Forte da Casa reclama 200 mil euros. Finalmente começa a haver alguma luz judicial sobre este caso que já aconteceu há quase quatro anos. Isto só prova que afinal a justiça portuguesa não é lenta. É lentíssima!!