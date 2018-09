O Barbeiro de Sevilha.

O vereador da CDU David Mendes voltou a levantar na reunião de Câmara de Azambuja, o problema do corte de vegetação e das verbas que as juntas de freguesia dispõem para o efeito, que ele considera serem insuficientes. Em vez de anunciar um reforço de verbas o presidente da câmara, Luís de Sousa (PS), irritado pela insistência no tema e pelo tom de voz do opositor, disse que não tinha “pachorra” para o ouvir. Será que quando se candidatou ao lugar, o autarca socialista esperava que a oposição... cantasse ópera??!!