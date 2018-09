Que falta de pontaria...

Os dirigentes da associação de caçadores do Forte da Casa, cansados de anos de promessas não cumpridas por parte dos políticos e do afastamento cada vez maior dos poucos associados que ainda restavam, decidiram extinguir a associação e doar o dinheiro que a colectividade tinha no banco a outras associações da freguesia. Uma atitude altruísta que não é comum ver-se mas que o Guarda Rios só não aplaude...entusiasticamente, porque não foi um dos felizes contemplados com parte dos 15 mil euros que lá estavam...